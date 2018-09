Les iPhone 2019 n’auraient pas droit au système TrueDepth au dos

Contrairement aux attentes du secteur, l’analyste Ming-Chi Kuo estime qu’Apple n’intègre pas le système TrueDepth dans la gamme iPhone en 2019, parce que cette technologie n’est pas encore prête à révolutionner la réalité augmentée.

Dans une note envoyée aux investisseurs, Kuo explique l’entreprise se concentrera sur de nouvelles expériences de réalité augmentée, comme la création d’un véritable viewer AR dont le lancement se ferait entre 2020 et 2021.

Pour révolutionner l’expérience AR, Kuo pense qu’Apple a besoin d’un écosystème AR complet en connectivité 5G, d’un dispositif portable (un casque AR par exemple) et une base de données d’Apple Plans plus importante que l’actuelle. Et c’est sans parler du fait que la technologie TrueDepth n’a pas été conçue pour améliorer la qualité des photos prises.