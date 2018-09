Offres spéciales B&YOU 20 Go à 4,99 € & 30 Go à 9,99 € prolongées !

Bouygues Telecom prolonge ses ultimes offres de 20 Go et 30 Go respectivement proposées à 4,99 €/mois et 9,99 €/mois à vie et sans engagement.

Les deux forfait disposent des appels/SMS/MMS illimités et de 20 Go (ou 30Go) d’Internet en France métropolitaine, ainsi que 2 Go ou 3Go d’Internet, en fonction de l’offre sélectionnée, utilisables en Europe et DOM.

› Forfait 20 Go à 4,99 €/mois disponible jusqu’au 14 septembre

› Forfait 30 Go à 9,99 €/mois disponible jusqu’au 24 septembre