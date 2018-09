Pourquoi les iPhone 2018 auront-ils de plus grands écrans ?

L’augmentation de la diagonale de l’écran peut être considérée comme un consentement à la demande des consommateurs. Oui, c’est vrai, mais selon un rapport, cela va plus loin que ça !

Les clients veulent des smartphones avec des écrans plus grands, c’est désormais un fait. L’année dernière, Apple a conçu un appareil compact intégrant un écran de 5,8 pouces. Comment ? En réduisant les bords qui ont presque complètement disparus.

C’est certainement la stratégie qu’Apple continuera d’adopter dans les années à venir. Les statistiques nous indiquent que la firme de Cupertino a décidé d’augmenter la taille de l’écran à la fois pour répondre à la demande des utilisateurs mais aussi pour augmenter ses bénéfices liés à l’utilisation des services.

Lors de la keynote du 12 septembre, Apple présentera trois nouveaux iPhone dont l’un sera un modèle OLED de 5,8 pouces, un autre de 6,1 pouces avec un écran LCD et un modèle OLED encore plus grand de 6,5 pouces, soit une augmentation moyenne de 23% par rapport aux dimensions des iPhone de 2017.

« Les clients qui utilisent de téléphones intelligents de 6 pouces, comme ceux qu’Apple prévoit de lancer cette année, utilisent généralement deux fois plus d’applications par rapport aux utilisateurs qui utilisent des smartphones avec des écrans de 5,5 pouces, comme ceux des versions Plus des iPhone 6 ou 7. Même les utilisateurs d’appareils plus gros sont 62% plus susceptibles de jouer fréquemment et deux fois plus de regarder des vidéos chaque jour que les utilisateurs d’appareils dotés d’écrans plus petits.

En clair, plus l’écran est grand, plus les utilisateurs l’utilisent et plus il y a d’occasions pour Apple de générer de l’argent. » – Jennifer Chan, analyste chez Kantar Worldpanel.

Le raisonnement est simple : avec un grand écran, l’utilisateur est plus enclin et encouragé à utiliser des applications, des services et des fonctions qui, avec un affichage plus petit, se sentiraient peut-être trop « restreint ». Un journal en ligne est lu plus facilement sur un grand écran, sans avoir besoin de faire un zoom à chaque centimètre de la page pour pouvoir en profiter de la meilleure façon.

Apple gagne actuellement environ 30 dollars par appareil chaque année grâce aux ventes d’applications, aux abonnements et à d’autres offres liées aux services. Cela, selon Morgan Stanley, prévoit notamment que les services représenteront environ 60% de la croissance des revenus d’Apple au cours des cinq prochaines années. Au cours des cinq dernières années, l’iPhone a représenté 86% de la croissance des ventes. Est-ce que tous sont d’accords avec cette théorie ? Tim Cook l’est certainement, dans le sens où l’année dernière, Apple s’est fixée l’objectif de doubler les bénéfices des services fournis. Et apparemment, la route est en forte baisse car le PDG d’Apple a déclaré un chiffre intermédiaire au début de 2018 dans lequel il dit qu’il est bien en avance sur les prévisions concernant la réalisation de cet objectif.