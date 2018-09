Bloomberg confirme : « l’iPhone LCD sera disponible en quantité limitée »

Bloomberg confirme également les rumeurs de ces dernières semaines et parle d’une disponibilité initiale limitée de l’iPhone 9 LCD de 6,1 pouces.

La même source indique qu’Apple a évalué l’hypothèse d’appeler ce modèle LCD « iPhone Xr », mais que le choix final sera probablement « iPhone Xc ». En ce qui concerne la disponibilité, Bloomberg estime que dans les premières semaines du lancement, il sera très difficile de trouver l’un de ces modèles, car Apple a dû faire face à une série de problèmes de production liés au panneau LCD.

En particulier, les problèmes concernaient les connexions des lumières internes de l’écran LCD. Cela a entraîné une forte limitation de l’approvisionnement général de l’appareil, qui sera donc disponible en peu d’unités au cours des premières semaines de lancement.

Sur le plan esthétique, les iPhone 2018 seront très similaires à l’iPhone X actuel, à l’exception d’un écran plus large de 6,1 pouces, et de 6,5″ pour le grand modèle OLED, et de la disponibilité de différentes couleurs. Si l’iPhone 9 LCD aura droit à Face ID et à la puce A12, il disposera probablement de moins de RAM que les deux versions OLED. De plus, il n’est pas exclu que la fonction 3D Touch ne soit pas présente.

Concernant les prix, Bloomberg ne donne pas de chiffre exact, mais parle d’une fourchette allant de 699 à 849 dollars pour le modèle LCD. Apple pourrait alors vendre ce modèle à des prix plus élevés que prévu.

Le site s’attend également à la présentation de l’Apple Watch Series 4 le 12 septembre, tandis qu’un nouveau MacBook 13 pouces, un Mac Mini Pro et un nouvel iPad Pro pourraient être présentés dans un autre événement prévu pour la fin octobre.