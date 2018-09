iPhone 2018 : Morgan Stanley s’attend à des ventes lentes

À la différence de nombreux autres analystes qui s’attendent à des ventes record, un récent rapport publié par Morgan Stanley atténue l’enthousiasme suscité par les prochains iPhone.

Les analystes de Morgan Stanley confirment qu’Apple présentera trois nouveaux iPhones, avec deux modèles OLED de 5,8 et 6,5 pouces (respectivement iPhone XS et iPhone XS Max) et un iPhone LCD de 6,1 pouces. On s’attend également à l’arrivée de l’Apple Watch Series 4 et de la nouvelle génération d’iPad Pro avec Face ID. Même les petites mises à jour pour la gamme Mac ne sont pas exclues, ainsi que des doutes quant au lancement de l’AirPower, qui pourrait être mise sur le marché quelques semaines plus tard.

En ce qui concerne les iPhone 2018, les prévisions de ventes sont inférieures aux autres prévisions, en raison de la « récente extension du cycle de remplacement des smartphones, qui est passé de deux à trois ans au cours des 24 derniers mois ». Les analystes citent les différentes offres des opérateurs aux États-Unis et ailleurs, dont beaucoup proposent un engagement de 24 mois. Cela oblige les utilisateurs à attendre plus longtemps avant de changer leur iPhone.

Preuve de cette thèse, Morgan Stanley a montré des données sur les ventes de smartphones, qui ont révélé des taux de croissance de plus en plus bas au cours des trois derniers trimestres.

Un impact positif pourrait être là en 2019, à la fois avec la sortie des iPhone dans les prochains semaines et avec les modèles qui seront présentés à l’automne 2019.