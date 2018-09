Twitter teste une nouvelle interface pour le web et son application iOS

Bien que Twitter soit devenu un réseau social moins intéressant, la société veille toujours à renouveler et à améliorer l’expérience utilisateur. Voici les dernières nouvelles présentées ces dernières heures.

Les nouveautés concernant l’interface de bureau sont encore en version bêta et ne s’adressent pour le moment qu’à un nombre très limité d’utilisateurs. Il s’agit d’une véritable refonte de l’ensemble de l’interface Timeline, une nouvelle bascule pour l’activation en mode sombre de l’interface du bureau et un mode d’économie de données qui vous permet de ne pas charger automatiquement les images tout en faisant défiler la page.

Love to use Bookmarks and want it on web? Into scrolling through Explore to see what’s happening?

We are testing out a new Twitter for web, which a small number of people will see today. Love it? Missing something? Reply and tell us. Don’t have the new experience? Stay tuned. pic.twitter.com/w4TiRrVFHU

— Twitter (@Twitter) 6 septembre 2018