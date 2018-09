British Airways a été victime d’un vol de données de grande envergure

British Airways a subi une attaque entraînant le vol de centaines de milliers de données d’utilisateurs, y compris des numéros de carte de crédit, mais la compagnie ne s’en est rendue compte que 2 semaines après. La société enquête sur le problème qui affecte également les utilisateurs de son application et son site Web.

Comme le rapporte The Guardian, il y a les numéros et détails de 380.000 cartes de crédit qui ont été subtilisés, chose que confirme la société. Cela concerne toutes les transactions effectuées entre le 21 août et le 5 septembre 2018.

Selon British Airways, les données sur les voyages et les passeports n’ont pas été violées, mais les clients intéressés sont encouragés à prendre contact avec les émetteurs de cartes de crédit et de cartes de paiement pour les contrôles appropriés. Tous les clients concernés ont été contactés directement par l’entreprise, laquelle prévoit d’indemniser les victimes.

L’entreprise explique que la faille a été résolue et que son site Web et son application mobile sont désormais pleinement fonctionnel.