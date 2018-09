Beats annonce un nouveau partenariat avec la NBA

Beats by Dr. Dre, la célèbre marque d’écouteurs rachetée par Apple, a annoncé un nouveau partenariat majeur avec la NBA, qui va commercialiser de nouveaux produits dédiés à tous les fans de la Ligue de basket-ball américaine.

L’accord signé par Beats comprend des produits dédiés non seulement à la NBA elle-même, mais également à la WNBA, à la NBA G League et à l’équipe américaine. Tout cela se traduit donc essentiellement avec une nouvelle vague d’écouteurs, haut-parleurs Bluetooth dédiés non seulement aux alliances ci-dessus mais aussi aux équipes individuelles.

Et « de toute évidence, il est facile de voir comment les ambitions d’Apple sont celles de renforcer la force de Beats sur le marché en tirant parti non seulement de la NBA mais aussi la réputation du grand LeBron James, Draymond Green, James Harden, Ben Simmons, Jayson Tatum et Karl-Anthony Towns. »

 

Luke Woods, président de Beats, a salué l’accord avec enthousiasme, ce nouveau partenariat avec la NBA représente un « alignement parfait » pour l’entreprise, en dépit de Beats qui utilisait déjà depuis un moment l’image de plusieurs grands athlètes pour annoncer leurs produits, bien avant son acquisition par Apple.

Les détails de l’accord comprennent non seulement la fourniture de produits aux principaux champions de la NBA, mais aussi une série de publicités qui sera bien sûr représentée conjointement avec les matchs de la NBA, de la WNBA, mais aussi lors d’événements spéciaux tels que le très attendu All-Star Game .

Le nouvel accord commencera en octobre, coïncidant avec le début de la nouvelle saison 2018-2019. Toujours pas de détails sur l’arrivée de ces produits sur notre continent mais il est difficile pour Beats de rater le marché européen, compte tenu du grand nombre de passionnés de la NBA.