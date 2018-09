Voici trois des couleurs possibles de l’iPhone 9 LCD 2018

Plusieurs rumeurs confirment que l’iPhone 9 LCD de 6.1 pouces sera disponible en différentes couleurs dont trois ont été divulguée par Slashleaks.

Ce modèle LCD, qui portera probablement le nom d’iPhone 9, pourrait alors être disponible dans les couleurs suivantes : blanc, gris sidéral, gris clair, or rouge, bleu, jaune, orange et rose. Ce serait la variété de couleurs le plus élevé jamais proposée par Apple, pour un appareil relativement peu coûteux pensé aussi et surtout pour les jeunes.

Ces images montrent trois de ces couleurs, à savoir le blanc, le rouge et le gris sidéral. Mais il n’est pas exclu qu’Apple ait pu choisir ces trois couleurs seulement pour des prototypes.

Pour rappel, cet iPhone LCD sera l’un des trois nouveaux modèles qui seront présentés lors de la keynote du 12 septembre, étant donné qu’Apple devrait également lancer les deux modèles OLED de 5,8 et 6,5 pouces.

À ce sujet, voici les possibles prix :