Apple recherche un expert en « neurosciences des systèmes »

Une récente offre d’emploi publiée par Apple concerne une nouvelle position et sans précédent des « neuroscientifiques des systèmes » capables de « construire des neurotechnologies transformantes ». Il est très probable que ce post vise à trouver une personne en mesure d’améliorer Siri sur plusieurs points précis.

Apple demande aux candidats d’avoir une expérience de 5 à 10 ans dans « la conception d’expériences visant à étudier les corrélats neuraux de la perception, de l’action ou de la cognition à l’aide de modèles humains ou animaux ».

En ce qui concerne la description du poste, Apple dit que la position de « systèmes supérieurs neuroscientifique » est un rôle très complexe, qui nécessite un travail étroit avec les scientifiques et les ingénieurs d’Apple : « Vous travaillerez en étroite collaboration avec les scientifiques et les ingénieurs pour concevoir et mener des expériences pour découvrir de nouveaux aspects qui favorisent le développement de la technologie ».

De plus, Apple explique qu’elle recherche un neuroscientifique passionné par l’étude du cerveau et son application dans la construction de la neurotechnologie transformante.

Le candidat sera également invité à « effectuer une analyse quantitative des données brutes pour extraire des informations utiles et utilisables ».

La société n’explique pas le produit sur lequel le neuroscientifique travaillera, mais il est probable qu’il permettra d’améliorer Siri de nombreuses manières, notamment en termes de compréhension du langage naturel.