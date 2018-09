Que veulent les utilisateurs sur les nouveaux iPhone XS ?

Quelles sont les nouveautés les plus attendus par les utilisateurs qui attendent avec impatience les nouveaux iPhone XS ? USA Today a demandé à plus de 1 500 personnes aux États-Unis et certaines réponses sont surprenantes.

Lorsque l’iPhone X a été présenté, l’encoche a été très critiquée, avant d’être reprise par de nombreux appareils Android et désormais acceptée par la plupart des utilisateurs. Bien qu’un an se soit bientôt écoulé, 10% des personnes interrogées souhaitent que l’encoche soit retirée de l’iPhone. Ce qui ne pourrait arriver qu’en 2019.

Et quelle réponse avez-vous placée en premier ? Évidemment la batterie. 75% des personnes sondées souhaitent une meilleure autonomie, même si, Apple a récemment progressé sur ce point.

En second lieu, nous trouvons la durabilité. Les utilisateurs exigent un écran incassable et résistant aux chocs. Malheureusement, un écran vraiment incassable est encore loin d’être réalisé, malgré les améliorations apportées aux verres Corning.

En troisième lieu, les options de stockage, un aspect sur lequel Apple travaille bien. L’iPhone XS pourrait même avoir une option de 512 Go.

Sans oublier les nostalgiques qui veulent le retour de la prise casque 3,5 mm, avec 37% des voix (les réponses sont multiples). La raison principale ? L’incapacité de charger l’iPhone lors de l’utilisation d’écouteurs ou d’un casque filaire.

Il y a aussi un bon 29% qui nécessite le remplacement du port Lightning par un port USB-C. Les autres réponses incluent l’amélioration de la reconnaissance faciale Face ID et une amélioration des performances globales.

Lorsque les utilisateurs ont été invités à fournir une seule réponse, 30% ont choisi l’autonomie de la batterie.

Et vous, qu’attendez-vous des prochains iPhone ?