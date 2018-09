Apple business mobile : près de 4 appareils sur 5 en entreprise sont sous iOS

Apple détient la plus grande part du Mobile Business grâce à l’iPhone et à l’iPad avec près de 4 appareils sur 5 en entreprise.

Une nouvelle étude réalisée par Egnyte montre que sur le marché des affaires, la firme de Cupertino atteint un taux d’adoption de 79% pour ses produits iOS, à savoir l’iPhone et l’iPad.

La recherche va de 2017 à 2018 même si l’entreprise ne communique pas la période précise prise en compte. Pour la partie ordinateur, il existe un réel fossé entre Windows et macOS dans d’adoption en entreprise. Le premier a une part de 91%, contre seulement 9% pour le second.

En revanche, Apple réussi à inverser la tendance avec ses appareils mobiles avec un taux de 79%, soit près de quatre appareils sur cinq. En particulier, 59% se réfèrent à l’iPhone et 41% à l’iPad. Dans le détail, Apple peut compter sur un top cinq : iPhone 7, iPhone 6S, iPad Air 2, iPhone 7 Plus, iPhone 6.

Il faut dire qu’en général, les entreprises ne mettent pas à jour le parc d’appareils avec la même fréquence qu’en privée, c’est pourquoi dans le top cinq, on ne trouve pas d’iPhone X par exemple. Ces données incluent Surface, Android et d’autres types d’appareils. Autrefois, c’était Blackberry qui dominait le secteur des entreprises, mais les temps ont changé et la technologie avec eux.