L’Apple Watch a dominé le marché des smartwaches au 2ème trimestre

L’Apple Watch est sans doute l’un des produits qui ne connait pas la crise. Un nouveau rapport de l’IDC révèle en effet qu’Apple a une nouvelle fois vendu assez d’unités pour confirmer sa place de leader sur le marché des smartwatches et bracelets connectés pour le deuxième trimestre.

Dans le détails, Apple a écoulé pas moins de 4,7 millions d’Apple Watch, ce qui représente une part de marché de 17%, contre 3,4 millions en 2017 à la même période (PDM 13%). Ce succès serait en partie attribué à l’Apple Watch Series 3 dotée de la 4G.

Derrière Apple, on retrouve Xiaomi avec 4,2 millions d’exemplaires vendus, soit une part de marché de 15,1%. La troisième place est réservée à Fitbit avec 2,7 millions d’unités vendues, soit une part de marché de 9,5%. En quatrième et cinquième position, on note respectivement la présence de Huawei avec 1,8 million de ventes, (PDM 6,5%) et Garmin avec 1,5 million de ventes (PDM 5,3%). Au total, ce secteur a généré 27,9 millions de ventes, soit une hausse de 5,5%, contre 26,4 millions l’an dernier à la même période.

L’IDC s’appuie sur ses chiffres pour confirmer que le segment continue d’intéresser davantage d’utilisateurs, plus précisément les montres connectées au détriment des simples bracelets connectés. L’arrivée prochaine de l’Apple Watch Series 4 pourrait encore renforcer la présence d’Apple sur le marché de la smartwatch.