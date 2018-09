Apple Music organise un concert exclusif de Christine and the Queens

Comme cela a été fait par le passé pour des artistes comme P!nk et Shawn Mendes, Apple Music sponsorisera le concert de Christine and the Queens et le lancement de son dernier album, Chris, avec un documentaire sur les coulisses.

Le concert aura lieu le jeudi 13 septembre à 19h dans la salle de concert Salle Pleyel à Paris. Après le concert, le film « Apple Music Presents: Chris » sera disponible pour tous les abonnés à partir du 14 septembre. Le nouvel album complet de Christine and the Queens sera ensuite lancé une semaine plus tard, le 21 septembre.

