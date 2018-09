WhatsApp, les aperçus des photos et GIF arrivent dans les notifications

Une nouvelle mise à jour de WhatsApp est disponible sur l’App Store, celle-ci apporte une nouvelle importante concernant les notifications.

Avec cette version 2.18.90, lorsque vous recevez des photos et des fichiers GIF, vous pouvez les prévisualiser directement dans la notification via 3D Touch ou en faisant défiler la notification vers la gauche et en appuyant sur “Afficher” (disponible sur iOS 10 et versions ultérieures).

Les développeurs propose également aux utilisateurs de rechercher directement dans l’onglet des Statuts pour trouver des statuts rapidement. Voilà des petites nouveautés bien sympathiques pour une meilleure expérience utilisateur.

