AirDrop cloue un avion au sol pendant 90 minutes

Une adolescente a bloqué un vol de Hawaiian Airlines pendant 90 minutes en envoyant accidentellement une fausse photo de scène de crime à d’autres passagers à l’aide d’AirDrop.

Le vol 23 roulait déjà sur la piste vendredi matin lorsque les passagers ont commencé à signaler leurs préoccupations à l’équipage. La jeune de 15 ans essayait d’envoyer des photos de son cours de biologie à sa mère.

La photo macabre dépeint ce qui ressemble à un enfant mort, face cachée sur une scène de crime entourée de marqueurs numériques. Une quinzaine de passagers ont reçu l’image lorsque la jeune fille a tenté de l’envoyer sur l’iPhone de sa mère.

Les passagers qui ont reçu l’image étaient évidemment choqués et ont signalé l’incident à l’équipage. L’équipage a montré l’image au pilote, qui a pris la décision de faire demi-tour tout en prévenant la police.

Après avoir interrogé l’adolescente et sa mère, les policiers ont déterminé que « l’enfant » sur la photo était en réalité un mannequin et que tout cela était une mauvaise manipulation d’AirDrop.

« Dans l’ensemble, tout le monde a bien réagi », explique le sergent du comté d’Alameda. Ray Kelly à Buzzfeed. « Les passagers ont fait ce qu’il fallait en alertant l’équipage, et l’équipage a bien agi en essayant de déterminer s’il y avait une réelle menace ou non. »

La fille était « très embarrassée », a ajouté Kelly, et « elle pleurait, alors nous avons dû la consoler un peu – ça allait, c’était une erreur ».

Après que la police eut déterminé qu’aucun crime réel n’avait eu lieu, la mère et la fille ont été débarquées et ont pris un vol ultérieur. Mais ce n’était pas la dernière alerte pour les passagers du vol 23. Après 90 minutes, le vol 23 était finalement dans les airs. Puis, quelque part au-dessus de l’océan Pacifique, les passagers ont remarqué une odeur étrange et les gens ont commencé à tousser. Une bouteille de gaz poivré s’était détachée et remplissait la cabine avant.

« Tout le monde toussait et nous toussions », a déclaré Nicholas Andrade, un passager du vol, à l’Associated Press. « Et les agents de bord couvraient leurs visages et les passagers ont commencé à se couvrir les visages. »

Le capitaine aurait demandé à une quarantaine de passagers de rester debout à l’arrière de l’avion pendant près d’une heure le temps que l’odeur se dissipe. Le vol d’Oakland à Maui a finalement atterri en toute sécurité.