Apple Watch : un nouveau brevet met en évidence un écran toujours actif

Un nouveau brevet publié par Apple alimente les rumeurs concernant une future Apple Watch équipée d’un écran toujours actif.

Lorsqu’il est question d’un affichage toujours actif, l’un des problèmes les plus difficiles à gérer est l’autonomie de la batterie. Un écran actif, même avec des fonctions limitées, pèse plus sur la durée de vie de la batterie.

Le deuxième problème est le rodage des écrans OLED, et c’est précisément là que le brevet Apple entre en jeu. La méthode décrite par Apple n’empêche pas le burn-in. Au contraire, il décrit un moyen de compenser en ajustant artificiellement la luminosité et les couleurs de certaines zones de l’écran. Apple précise que son idée offrirait un moyen efficace pour stocker les données d’utilisation nécessaires pour atteindre cet objectif :

« Les écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED), qui sont de plus en plus utilisés dans les affichages de périphériques informatiques, peuvent se dégrader d’une manière non uniforme au cours de leur durée de vie et entraîner des artefacts de couleur / luminosité indésirables. Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser les statistiques de rodage qui enregistrent les informations d’utilisation historiques associées à un écran OLED donné pour ajuster artificiellement le fonctionnement de l’écran OLED afin de restaurer sensiblement l’uniformité visuelle tout au long de son fonctionnement. Notamment, ces statistiques de gravure peuvent prendre la forme d’une image à plusieurs canaux et à haute résolution qui consomme une quantité considérable d’espace de stockage dans le dispositif informatique dans lequel l’affichage OLED est inclus. Pour des raisons évidentes, cette consommation peut être insatisfaisante pour les utilisateurs car leur quantité totale d’espace de stockage disponible est réduite pour des raisons apparemment inconnues. Il est donc souhaitable de stocker les statistiques de rodage de manière plus efficace. »

Le brevet vise une meilleure gestion du rodage à long terme, juste pour éviter les problèmes qui pourraient survenir sur les écrans toujours actifs. Déjà dans le passé, Apple avait évalué cette possibilité pour afficher constamment sur l’écran d’Apple Watch des informations telles que l’heure, la date et la présence de notifications non lues.