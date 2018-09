Plans : Apple veut intégrer la réalité augmentée dans ses cartes

Qu’Apple est fortement intéressée par le développement de technologies liées à la réalité augmentée n’est pas un mystère, mais de nouveaux indices nous dire que, dans l’avenir, nous pourrions avoir des implémentations de ce type également dans les cartes.

Au cours des derniers mois, Apple a en effet publié plusieurs offres d’emploi liées à la réalité augmentée. Ces offres d’emploi montrent une nette tendance à trouver des spécialistes en AR, notamment en ce qui concerne l’implémentation dans Apple Plans.

Dans certaines descriptions d’emplois, Apple explique comment les produits cartographiques sont encore dans leur phase initiale dans ce secteur et que les technologies telles que LIDAR et la réalité augmentée peut secouer tout le secteur :

« Les cartes numériques sont devenues des outils essentiels de notre vie quotidienne, mais malgré leur omniprésence, elles en sont encore à leurs débuts. De la mobilité urbaine au positionnement intérieur, du LIDAR à la réalité augmentée, aux avancées technologiques et aux nouveaux types d’innovations en matière de carburant de données dans tous les domaines de la cartographie numérique. Si vous aimez les cartes et êtes passionné par ce qui est possible, vous serez en excellente compagnie chez Apple. »

Une autre annonce de poste exige que les candidats soient « familiarisés avec les API Maps et Core Location » et « familiarisés avec les API de réalité augmentée ».

Il est donc très probable qu’une future mise à jour d’Apple Plans inclura également des fonctions AR, peut-être pour lire des informations détaillées sur les points d’intérêt en les pointant simplement avec la caméra.