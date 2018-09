La bêta 12 d’iOS 12 est de sortie pour corriger le bug de la mise à jour

Surprise, Apple vient tout juste de sortir bêta 12 d’iOS 12 pour les développeurs. Bien qu’Apple ne le précise pas, cette nouvelle mouture vient corriger le bug de la mise à jour.

Vous pouvez télécharger la bêta 12 si vous avez un compte développeur payant, mais il faudra attendre un peu si vous ne disposez que d’un compte de bêta-testeur (gratuit). Il suffit d’installer le profil bêta, et d’aller ensuite dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Pour les bêta-testeurs, vous pouvez également consulter ce post : Comment installer la bêta publique d’iOS 12.

[MàJ] : Apple propose également la bêta 10 publique d’iOS 12 aux bêta-testeurs, laquelle correspond à la bêta 12 pour les développeurs.

Voici le numéro de build :

iOS 12 bêta 12 : 125366a

Pour info, iOS 12 est compatible à partir de l’iPhone 5s, l’iPad mini 2 et l’iPod touch 6. Si vous avez un doute sur la compatibilité, il suffit simplement que votre appareil soit compatible avec iOS 11. Précisons également que vous devrez désinstaller le profil bêta d’iOS 11 pour télécharger et installer celui d’iOS 12, c’est obligatoire.

Sur son site, Apple explique aux développeurs que : « iOS est le système d’exploitation mobile le plus avancé au monde. Vous pouvez désormais créer des applications encore plus intelligentes en utilisant la puissance de l’apprentissage automatique avec Core ML 2 et Create ML. Vous pouvez créer des expériences de réalité augmentée multijoueur et intégrer des objets du monde réel avec ARKit. Et vous pouvez utiliser les raccourcis Siri, les nouvelles API de caméras et d’autres technologies intéressantes pour offrir des expériences utilisateur plus intelligentes et plus immersives. »

N’hésitez pas à partager vos découvertes dans les commentaires.