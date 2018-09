Apple Watch : 90% préfèrent les Series 1 à 3 mais la part de marché baisse

Avec les nouvelles de plus en plus insistantes sur l’Apple Watch 4 Series, nous allons analyser les données de ventes actuelles et les modèles préférés des utilisateurs.

Le record du marché mondial des smartwatch va de pair avec celui des tablettes en ce qui concerne les chiffres. L’Apple Watch prend la première place dans le classement des parts de marché des montres-bracelets intelligentes et première place aussi pour l’iPad dans le classement des tablettes. Dans le détail, l’Apple Watch détient une part de marché de 41%, tandis que Fitbit est très loin derrière avec 21%. Même si la firme de Cupertino est sans doute celle qui produit et vend le plus de smartwatches, sa part a commencé à décliner d’année en année.

Counterpoint a calculé que la part a diminué de 7% par rapport aux 48% au deuxième trimestre 2017 – 41% au deuxième trimestre de 2018. Pour sa part, Fitbit a vu sa part passer de 8% à 21%, toujours en prenant compte des deux trimestres de l’année dernière et de cette année.

Un autre rapport indique que 90% de ceux qui veulent acheter une montre Apple se tournant vers la Series 1 au lieu des 3 dernières Series disponibles, pour une question de prix. Le pourcentage diminue de manière significative pour ceux qui veulent le modèle avec une connectivité cellulaire, dans ce cas, l’Apple Series 3 est le seul choix possible.

Malgré le battage médiatique initiale de l’Apple Watch Series 3 LTE, les utilisateurs ont choisi la Series 1 par rapport au modèle non-cellulaire de la Series 3, ce qui est surprenant pour de nombreux observateurs. Cela montre aussi que les utilisateurs choisissent la Series 3 car c’est le seul choix si vous souhaitez avoir une connectivité mobile, sinon la Series 1 reste le modèle le plus populaire au deuxième trimestre de 2018, avec un taux de 90%. Bien que cela soit excellent pour Apple du simple point de vue des chiffres, du point de vue du prix de vente moyen, ce n’est pas la même chose. Pour l’entreprise, le gain est inférieur à ce que l’on pourrait attendre avec les nouveaux modèles d’iPhone chaque année.

Bien sûr, avec le lancement de la Series 4, les données sont susceptibles de changer prochainement en faveur de cette dernière. Selon les premiers indices, elle aura droit à un écran 15% plus grand sans augmenter la taille du châssis. Une plus grosse batterie est également attendue pour obtenir une meilleure autonomie. Rendez-vous à la keynote du 12 septembre pour en savoir plus…