Bug iOS 12 : comment résoudre temporairement le problème du pop-up de mise à jour

Alors que les rapports sur le bug iOS 12 bêta de la nouvelle mise à jour inexistante se multiplient, nous vous proposons une petite solution pour résoudre temporairement le problème.

En attendant une résolution officielle d’Apple, la firme a publié une solution de contournement qui vous permet d’éviter l’apparition du message au moins jusqu’à la prochaine mise à jour d’iOS 12.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un correctif, mais uniquement d’une solution tampon pour empêcher l’apparition ennuyeuse et continue du message. Vous devez d’abord aller dans Réglages > mise à jour logicielle > et désactiver le bouton de mise à jour automatique du système.

Ensuite, allez dans Général > Date et heure et désactiver l’heure automatique. Une fois effectuée, vous devez taper la date et l’heure en bleu et ramener la date d’un mois comme dans l’exemple (le 31 juillet).

Vous pourrez ainsi éviter l’apparition en continue du message de mise à jour. Nous signalons évidemment que, dès qu’Apple corrigera le problème, vous devrez suivre cette procédure en amont pour restaurer les fonctionnalités.

Faites-nous savoir dans les commentaires si cela a fonctionné chez vous.