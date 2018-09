CarPlay ou Android Auto ? J.D. Power dévoile sa nouvelle enquête

Une enquête récente a révélé des détails intéressants sur les systèmes d’infodivertissement intelligents d’Apple et de Google, à savoir CarPlay et Android Auto.

À la question de savoir quel est le meilleur ? La réponse serait très difficile à définir si nous devions prendre en compte les caractéristiques des systèmes. Cependant, pour les utilisateurs finaux, la parole est différente et les systèmes ne sont plus aussi comparables en termes de potentiel. Il dépend également des habitudes et des dispositifs préférés des clients. Il va sans dire que si un utilisateur est habitué à l’iPhone et qu’il en a un, ce sera mieux avec CarPlay et ainsi de suite.

Au fil des ans, CarPlay a progressivement gagné en popularité, de plus en plus de constructeurs automobiles ont adopté cette plate-forme. Dans cette nouvelles enquête, Apple gagne avec un taux de satisfaction plus élevé qu’Android Auto. Sur une échelle de 1 000 points, la satisfaction de CarPlay est de 777 points, tandis que la satisfaction d’Android Auto est de 748 points.

En outre, cette enquête révèle que les utilisateurs sont de moins en moins dépendants des systèmes de navigation et d’infodivertissement installés en usine dans les véhicules. Ils sont en effet facilement remplaçables par un autre appareil. En fait, 19% des propriétaires de véhicules neufs dotés d’un navigateur embarqué ne l’utilisent pas et préfèrent utiliser presque toujours leur smartphone.

Alors qu’Apple est un chef de file en matière de satisfaction de la clientèle avec CarPlay, Google continue d’être un chef de file en matière de cartes. 56% des conducteurs déclarent utiliser Google Maps, contre seulement 23% qui préfèrent les cartes Apple, et 16% utilisent Waze. Il convient de noter que les propriétaires d’iPhone peuvent choisir d’utiliser Google Maps par rapport à Apple Maps, contrairement à ces sur Android.

La sortie d’iOS 12 mettra en œuvre le support des applications de cartographie tiers comme Waze et Google Maps dans CarPlay. Cette mise à jour augmentera probablement encore la satisfaction des clients car elle offrira aux utilisateurs encore plus de polyvalence.