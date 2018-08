ZAGG étend sa gamme de claviers avec le nouveau clavier Flex Universal

ZAGG, leader mondial des accessoires et des technologies conçus pour faciliter la mobilité au quotidien, présente aujourd’hui son clavier universel ZAGG Flex avec support intégré. Le Flex est un clavier universel au design ultrafin et facile à transporter, qui convient pour tous les appareils Bluetooth tels que tablettes, smartphones et la plupart des téléviseurs connectés, pour une saisie rapide et facile des données avec suppression des erreurs de frappe.

Conçu pour offrir aux consommateurs une souplesse d’utilisation avec plusieurs appareils, le clavier universel Flex est équipé d’un étui de protection ultra-mince permettant de le glisser dans un sac ou une sacoche. L’étui de protection pliable se transforme facilement en support intégré capable de maintenir un smartphone ou une tablette de n’importe quelle taille dans un angle de vision voulu. Un appairage multi-système permet aux utilisateurs de se connecter simultanément à deux appareils et de passer de l’un à l’autre pour gagner en productivité quand ils prennent leur appareil.

« Nous sommes fiers de vous présenter un clavier universel portable très léger et facile à utiliser, spécialement conçu pour que chacun puisse davantage profiter de son appareil Bluetooth favori, explique Steve Bain, General manager chez ZAGG. Le clavier Flex a été conçu pour ceux qui sont toujours sur le départ, n’ont que faire d’un espace de travail traditionnel et vivent leur vie à fond. »

Clavier et étui de protection peuvent être détachés en quelques secondes pour permettre de multiples travaux ou jeux ultra-portables. Les touches de type ordinateur portable laissent une impression de confort et permettent une saisie rapide, précise et pratique. Les touches sont aussi lumineuses – sept couleurs disponibles – et permettent de taper sans problème dans la pénombre. La batterie longue-durée peut vous assurer une année d’autonomie entre les charges.

Prix et disponibilité :

Le clavier universel ZAGG Flex sera bientôt proposé sur ZAGG.com et chez les principaux revendeurs à un prix de vente conseillé de 69,99 €.