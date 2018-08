Apple a rencontré deux sociétés spécialisées dans les écrans MicroLED

Certains représentants d’Apple ont assisté à la convention Taiwan Touch organisée à Taipei et dédiée aux écrans tactiles, organisant également des réunions privées avec des producteurs taïwanais.

Plus précisément, les représentants d’Apple ont rencontré les fabricants Au Optronics et Epistar, deux entreprises importantes à Taiwan spécialisées dans la production d’écrans tactiles.

Selon des initiés, Apple souhaitait en savoir plus sur le développement des technologies d’affichage MicroLED et MiniLED de nouvelle génération, parfaites pour les futures générations de smartphones. Les deux technologies utilisent de très petites LED.

Apple semblerait plus intéressée par la technologie MicroLED, puisque le MiniLED est considéré comme plus transitoire et pourrait bientôt être oublié.

Les écrans MicroLED offrent les avantages d’écrans OLED par rapport au LCD, comme une meilleure précision des couleurs, un contraste noir plus profond et des temps de réponse plus rapides. De plus, ils sont équipés de pixels auto-éclairés, mais ils sont également plus fins, beaucoup plus lumineux et consomment bien moins que les panneaux OLED.

Apple pourrait expérimenter les premiers écrans MicroLED sur l’Apple Watch, avant de passer à l’iPhone quelques années après.