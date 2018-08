Tim Cook a gagné 701 millions de dollars chez Apple depuis 2011

La semaine dernière, nous apprenions que Tim Cook avait reçu 560 000 actions AAPL d’une valeur de 125 millions de dollars, dont 57,8 millions ont été vendues ensuite.

La société de rémunération d’Equilar s’est penché sur le salaire du PDG d’Apple lequel totalise pas moins de 701 millions de dollars depuis 2011, incluant le salaire et d’autres éléments de rémunération. Business Insider rapporte que la majeure partie de ce total était sous forme de stock. Depuis qu’il est à la tête de la firme de Cupertino, Cook a reçu 650 382 235 dollars en actions. Même après les ventes de mardi, il détient toujours plus de 800 000 actions Apple, d’une valeur de plus de 195 millions de dollars, au prix d’ouverture de mercredi, à 220,15 dollars.

Cela comprend les 7 millions d’actions qu’il a reçues lors de sa nomination en tant que PDG d’Apple, valeur qui a presque quadruplé depuis. Equilar affirme que Cook est à la deuxième place derrière le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

« Le seul autre PDG qui a réalisé plus de valeur au cours de la même période est Mark Zuckerberg, qui a exercé 1,2 million d’options sur deux ans », a déclaré l’analyste Alex Knowlton. Les options du chef de la direction de Facebook avaient un prix de levée de 0,06 $, d’une valeur d’environ 5,8 milliards de dollars.

Cook a récemment donné des actions d’une valeur de près de 5 millions de dollars à un organisme de bienfaisance non spécifié, et a déclaré en 2015 qu’il prévoyait de donner presque toute sa richesse de son vivant.