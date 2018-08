Jane Krakowski rejoint la distribution de la série Apple « Dickinson »

Variety rapporte que Jane Krakowski sera l’une des protagonistes de la série Apple TV consacrée à la vie de la poétesse Emily Dickinson.

Jane Krakowski rejoint la distribution déjà formée par Hailee Steinfeld, qui jouera le rôle de Dickinson. Dans la série, Krakowski jouera la mère d’Emily Dickinson. Jane Krakowski est une actrice populaire de comics, également protagoniste de « Unbreakable Kimmy Schmidt », la série télévisée de Netflix pour laquelle elle a été nominée aux Emmy Awards. Elle a également joué dans « 30 Rock », « Modern Family » et dans de nombreux autres films et séries télévisées.

La série semble prendre une tournure très comique, offrant un aperçu du monde d’Emily Dickinson explorant toutes les limites de la société, touchant des questions telles que l’identité de genre et la famille essayant de résoudre des problèmes très actuels du point de vue d’un personnage du passé avec une vision cependant plus large et moins adaptée à l’ère historique dite.