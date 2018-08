🎮Nouveaux jeux iOS : All-Star Troopers, Donut County, Hipster Attack et plus

En ce jeudi 30 août, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve All-Star Troopers, Donut County, Hipster Attack et plus.

All-Star Troopers

All-Star Troopers : Gratuit

Il est temps de mener la bataille ultime à travers l’espace dans le nouveau jeu de stratégie bourré d’action, All-Star Troopers ! Combattez à travers la galaxie pour vaincre le maléfique Empire Loup, défiez d’autres joueurs dans des batailles en ligne, améliorez des héros uniques, construisez des bases aux défenses solides et grimpez les échelons pour atteindre une nouvelle planète à chaque semaine !

Donut County

Donut County : 5,49 €

Donut County est un jeu de réflexion narratif, dans lequel vous manipulez un trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Rencontrez des personnages adorables, volez leurs détritus et lancez-les dans le trou.

Star Trek Trexels II

Star Trek Trexels II : Gratuit

Prenez le commandement de vos vaisseaux préférés et sillonnez la galaxie à la recherche des officiers emblématiques de Starfleet. Gérez votre équipage, découvrez des mondes étranges et explorez cette nouvelle frontière.

Pocket Detective Old Paintings

Pocket Detective Old Paintings : 3,49 €

L’aventure commenca lorsque le jeune détective Jenny a reçu une lettre qui parlait de la disparition soudaine de son ami et professeur, le professeur Ross. Un jeu qui combine harmonieusement plusieurs genres à la fois : si vous aimez les jeux classiques d’aventure/quêtes, objets cachés, évasion de la pièce et casse-tête – alors bienvenue !

Bloody Bunny: first blood

Bloody Bunny: first blood : 1,09 €

Ne laissez pas ses oreilles vous tromper, ce n’est pas un lapin en peluche. Bloody Bunny est armée, elle est dangereuse et elle ne recule devant rien pour se venger.

RAGNAROK Vikings at War

RAGNAROK Vikings at War : Gratuit

RAGNAROK – Vikings at War, un MMO de stratégie classique, et pénètre dans le monde légendaire des vikings. Affronte des milliers de joueurs au cours d’une lutte épique et obtiens richesse, gloire et puissance. Édifie ton royaume et deviens une légende vivante !

Noch mal!

Noch mal! : 4,49 €

Noch mal! est la version numérique du jeu de dés populaire. Les joueurs gagnent des points en étant les premiers à cocher toutes les cases d’une colonne et toutes les cases de la même couleur. Ils doivent le faire en cochant uniquement les cases qui sont connectées à d’autres boîtes. Assurez-vous de remplir les colonnes avant les autres joueurs !

Pro Strategy Football 2019

Pro Strategy Football 2019 : 5,49 €

PSF 2019 s’appuie sur ses options de coaching réalistes et approfondies et sur les fonctionnalités conviviales de General Manager, et apporte une nouvelle ère de personnalisation !

Hipster Attack

Hipster Attack : 3,49 €

Hipster Attack est un jeu de défense classique avec beaucoup d’humour et de graphismes caricaturaux dans lequel les joueurs défendent le café local contre l’invasion massive des hipsters avec l’aide de travailleurs.

SOS defense

SOS defense : 0,99 €

Quand tu pensais que tu ne verrais plus de jeux avec des mécaniques originales… nous sommes fiers d’annoncer que nous avons créé le premier jeu de défense de tour PHYSIQUE ! Sera-ce un nouveau genre ? 🙂 Dans ce concept innovant, la mécanique des meilleurs jeux de tower defense se mêle à la dynamique des jeux classiques basés sur la physique, qui en plus de donner au jeu une profondeur unique, le rend également imprévisible et amusant !

Zombie Overkill: Halloween war

Zombie Overkill: Halloween war : Gratuit

Les zombies sont partout … !!! Embaucher des hommes, riposter, améliorer les armes, sauver les jours, survivre aux nuits. Protégez votre clan et soyez les derniers hommes à traverser l’apocalypse.

Optica

Optica : 3,49 €

Optica est un jeu de casse-tête de logique et d’illusion complexe. La conception géométrique n’excluant pas la simplicité, Optica propose des casse-têtes complexes. À partir de formes originales et d’illusions d’optique ou encore de perspectives inattendues, Optica repousse les limites spatiales à travers plus de 70 niveaux complexes.

West Legends

West Legends : Gratuit

Bienvenue dans West Legends, aventurière et aventurier ! Prenez le contrôle de votre héros préféré dans des rixes intenses de 3 minutes et optez pour la victoire. Combattez sans relâche à travers différents modes de jeu et mondes en essayant de reproduire la conquête de l’Ouest. Il est temps d’astiquer vos canons et de charger vos barillets !

Ninja Warrior vs Mafia Clans

Ninja Warrior vs Mafia Clans : Gratuit

Ninja Warrior vs Mafia Clans est un simulateur de ninja ouvert au monde avec des éléments de combat, de tir et de course. Vous jouez comme un ninja cool qui veut vider la ville de la mafia. Vous devez vous battre avec des criminels armés, en utilisant votre katana et d’autres armes comme le pistolet, le fusil de chasse, le fusil de sniper. Voler n’importe quelle voiture que vous souhaitez atteindre votre cible ou simplement courir autour de la ville. Débloquez de nouvelles villes en montrant vos compétences et votre supériorité sur les gangsters. Devenez un vrai super-héros ! Rivaliser avec d’autres joueurs !