Instagram ajoute de nouvelles fonctionnalités pour la sécurité et la certification de compte

Aujourd’hui, tout le monde est sur Instagram et certains y gagnent même leur vie. Avoir un compte certifié et sécurisé est important pour les utilisateurs réguliers et les comptes populaires qui ont une armée de followers. Dans les semaines à venir, Instagram présentera quelques fonctionnalités qui aideront les utilisateurs à repérer les comptes des imposteurs et à rendre leurs comptes plus difficiles à pirater.

Un ajout inédit aux profils Instagram sera la page « À propos de ce compte ». Là, les utilisateurs pourront voir des informations sur le compte telles que : la date de création, le pays, la modification du nom d’utilisateur et s’il y a des annonces en cours d’exécution sur le compte. Cette page sera disponible uniquement pour les comptes populaires au début, mais sera bientôt ajoutée pour tous les utilisateurs Instagram.

Instagram permet également à une plus grande partie de ses membres de faire certifier leur compte. Les comptes vérifiés reçoivent un badge bleu qui garantit leur authenticité, vous pouvez donc être sûr que c’est vraiment le compte de votre acteur ou groupe préféré. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet Paramètres, sélectionnez Demander une vérification, soumettez le formulaire accompagné d’une photo de votre carte d’identité. Techniquement, chaque utilisateur pourra demander une vérification après les changements, mais Mike Krieger, co-fondateur d’Instagram, note que toutes les demandes de vérification ne seront pas approuvées.

Enfin, l’application permettra bientôt l’utilisation d’applications d’authentification tierces pour une sécurité de connexion améliorée. Dans le menu « Authentification à deux facteurs », vous pouvez sélectionner une « application d’authentification » et Instagram lui enverra des codes de connexion. Il n’y a pas encore de liste des applications d’authentification prises en charge, mais si vous n’en avez pas encore installé, Instagram vous indiquera de télécharger celle qui est compatible.

Bien que ces nouvelles fonctionnalités ne soient pas vraiment intéressantes, elles ont pour but d’éviter aux utilisateurs certains problèmes liés à l’utilisation malveillante. Il est toujours bon de voir que les développeurs font des efforts pour apporter des modifications qui améliorent l’expérience utilisateur.