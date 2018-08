Huawei devient le deuxième fabricant de smartphones au monde, devant Apple

Les dernières données de marché publiées par Gartner confirment que Huawei a dépassé Apple au niveau du nombre de smartphones vendus au cours du deuxième trimestre de 2018.

Les ventes totales de smartphones au deuxième trimestre de 2018 ont atteint 374 millions, en hausse de 2% par rapport à la même période de l’année dernière. Samsung a confirmé sa première place avec 72,3 millions de smartphones vendus au cours du trimestre et une part de marché de 19,3%. Des chiffres importants, mais en baisse par rapport aux 82,9 millions et une part de 22,6% un an auparavant.

Pour la première fois dans l’histoire, Huawei dépasse Apple et se classe deuxième avec 49,8 millions d’unités vendues et une part de marché de 13,3%. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux 35,9 millions de l’an dernier (9,8%).

Avec 44,7 millions d’iPhone vendus, Apple est à la troisième place avec une part de 11,9%. Les ventes ont légèrement augmenté par rapport aux 44,3 millions d’unités vendues au cours de la même période il y a un an, mais la part de marché était de 12,1%.

Le directeur de recherche de Gartner, Anshul Gupta, a déclaré que « Huawei continue d’introduire des fonctionnalités innovantes dans ses smartphones et de proposer des appareils pour couvrir davantage de segments de consommateurs, alors que la demande pour l’iPhone X a commencé à ralentir par rapport aux années précédentes. »

Toutefois, les analystes estiment que la situation devrait évoluer au dernier trimestre de cette année, lorsque les trois nouveaux iPhone 2018 arriveront sur le marché.