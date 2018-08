Apple Music : le support d’Android Auto arrive dans la nouvelle version bêta

Bien que le marché d’Android puisse être plus difficile à atteindre, Apple Music ne manque toutefois pas d’un support adéquat d’Apple, qui se prépare à introduire une nouveauté vraiment intéressante.

Selon Android Police, la nouvelle version bêta d’Apple Music introduit le support très attendu d’Android Auto qui vous permettra de contrôler la progression des pistes et la lecture via le système d’infodivertissement de Google. Tout ceci dans le but d’éviter les distractions au volant, en permettant au conducteur de garder son attention sur la route grâce à l’aide des assistants vocaux qui peuvent également effectuer d’autres fonctions telles que des appels téléphoniques, envoyer et lire des messages.

Android Auto n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité introduite. La version 2.6.0 apporte également à Android différentes fonctions telles que la recherche de paroles de chansons, les listes de lecture Friend Mix déjà introduites sur iOS, les pages d’artistes mises à jour, ainsi que toute une série d’améliorations de performances et de corrections de bogues. L’application est de plus en plus fluide et stable.

Des nouvelles importantes avec lesquelles Apple espère continuer à briser le cœur des utilisateurs d’Android et augmenter sa zone de chalandise.