Le concepteur de l’interface du premier iPhone affirme qu’Apple l’a créé pour créer une dépendance

Au moment du développement de l’iPhone original, l’équipe de marketing d’Apple ne voulait apparemment pas donner aux utilisateurs un contrôle excessif sur les fonctions et les fonctionnalités à choisir dans Ne pas déranger.

Cette révélation provient d’une interview avec le concepteur principal de l’interface iOS qui a tout changé dans le monde des smartphones il y a environ dix ans. Selon Imran Chaudhri, ex-Apple :

« Lorsque moi-même et quelques autres personnes préconisions davantage de contrôle, le marketing a en fait repoussé ce niveau de contrôle. Nous entendions des choses comme : « Vous ne pouvez pas faire cela parce que l’appareil deviendra inutile. »

Selon Steve Chaudhri, Steve Jobs a compris à quel point le barrage incessant des notifications et les manières totalement nouvelles et immersives d’utiliser votre téléphone deviendraient distrayantes. Cependant, il a laissé les plaintes des concepteurs pour la consommation interne et n’a rien fait pour offrir un contrôle plus important sur les fonctionnalités de l’iPhone.

« Très tôt, lorsque nous avons commencé à construire des prototypes de téléphone, quelques-uns d’entre nous ont eu la chance de les ramener chez eux. En utilisant le téléphone et en vivant avec le téléphone, des amis du monde entier m’appelait, et l’écran du téléphone était tout le temps allumé, alors je me suis rendu compte que pour coexister avec ce téléphone, nous devions avoir quelque chose pour agir comme gardien. Très tôt, j’ai conçu ce qui allait devenir Do Not Disturb. »

Les améliorations apportées par le ministère de la Défense nationale sont survenues alors que la mauvaise presse au sujet des adolescents qui devenaient dépendants de leurs téléphones intelligents, ou des gens qui ruinaient leurs habitudes de sommeil, commençait à monter.

C’est le passé, mais qu’en est-il de l’avenir des interfaces téléphoniques ? Eh bien, le concepteur semble confirmer tangentiellement les rapports d’aujourd’hui selon lesquels Apple pourrait évoluer vers une navigation basée sur les gestes, voire sur la navigation sans contact.

En regardant plus loin, nous pourrions finir par communiquer avec nos machines avec seulement la voix et les pensées/émotions. Oui, cela permettrait de lutter contre les microtraumatismes répétés !

« Je vois une progression naturelle des boutons et des cadrans, des clics et des taps, des balayages et des gestes, de la voix et des émotions. Lorsque vous entrerez dans ce domaine de la voix et des émotions, et que cela deviendra émotionnel et que vous penserez à vos interfaces avec ces appareils, vous devrez composer avec beaucoup de choses différentes. Les boutons et les cadrans sont venus avec des problèmes d’ergonomie. Les clics et les taps sont venus avec tous les problèmes de stress répétitif. Il y a des problèmes chaque fois que vous faites quelque chose d’anormal, lorsque vous demandez à l’humanité d’interagir avec des machines. C’est si simple. Les effets secondaires de l’interfaçage avec les machines, qu’il s’agisse des boutons et des cadrans, des clics et des taps, des balayages et des gestes, seront toujours présents. »