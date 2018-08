Si, iOS 12 vous permet d’allumer la lampe de poche grâce à Siri

Ce n’est pas un mystère, il est possible d’utiliser Siri pour gérer la lampe de poche d’un iPhone sous iOS 12, mais Phil Schiller a partagé des informations supplémentaires sur Twitter.

Avec iOS 12, Siri sera grandement amélioré sur plusieurs points et également dans ses principales fonctions. Cependant, cela semble étrange, que jusqu’à iOS 11, une fonction simple, comme allumer et éteindre la lampe de poche, ne faisait pas partie des commandes vocales pouvant être gérées via Siri.

Justement à cause de ce manque, un utilisateur sur Twitter s’est plaint : « Pourquoi ne puis-je pas demander à Siri d’allumer ou d’éteindre la lampe de poche de mon iPhone ? Sérieusement, ce sont des limitations inexplicables et insignifiantes comme celle-ci qui me font profondément mépriser Siri ».

Avec une grande surprise, Phil Schiller a répondu à ce tweet avec une simple capture d’écran montrant la commande Siri « Turn on flashlight ».

Grâce à iOS 12, nous pouvons donc demander à Siri d’allumer et d’éteindre la torche avec une simple commande vocale.