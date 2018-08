Reigns : Game of Thrones arrive en octobre sur l’App Store

Game Of Thrones est certainement l’une des séries télévisées les plus réussies de la dernière décennie, qui a inspiré un grand nombre de jeux vidéo consacrés aux œuvres de George Martin. Un nouveau titre arrive sur l’App Store et nous parlons de Reigns: Game of Thrones.

Le nouveau titre développé par le studio indépendant Nerial sera publié à la fois sur les plates-formes mobiles iOS/Android et la plate-forme PC (actuellement il n’y a aucune mention sur une possible version macOS) et nous ramener dans la guerre hostile entre les sept royaumes.

Le jeu repose sur des mécanismes de gestion plus classiques, ce qui vous obligera à déjouer vos rivaux politiques, à maintenir les autorisations populaires et à étendre de plus en plus leurs domaines. Il y aura évidemment les personnages emblématiques de la série comme Jon Snow, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Stark Sansa, et bien d’autres. Tous les fans pourront vivre quelques-uns des événements déjà racontés de la série télévisée et des livres, mais aussi choisir le sort d’eux-mêmes et des sept royaumes, non seulement en prenant soin des événements les plus importants, mais aussi ceux en arrière-plan par le biais de mini-jeux.

Il y aura également les bandes originales originales de la série télévisée, pour une expérience vraiment attachante et fidèle qui ravira les fans. Le titre sera disponible sur l’App Store à partir du 18 octobre au prix de 3,99 $.

En attendant la sortie, nous vous proposons de découvrir la bande-annonce officielle publiée par l’équipe de développement :