Tropico, la version iPad arrive cet automne [Vidéo]

Incarner le dictateur El Presidente sera bientôt possible sur iPad. Feral Interactive a en effet annoncé une sortie cet automne de Tropico sur l’App Store. En attendant, le studio met en lumière le gameplay dans une nouvelle vidéo.

Dans cette simulation de construction et de gestion, le joueur aura la dure tâche de régner sur la petite île Tropico. Bien sûr, il vous faudra adopter la meilleure des stratégies pour attirer de nouveaux habitants. Votre rôle sera également d’exploiter les ressources minières et de développer le commerce. Mais si vous préférerez détourner de l’argent et prendre votre rôle de dictateur trop à cœur, vous pourrez aussi le faire.

 

Cette version iPad de Tropico a été retravaillée de sorte à ce que l’expérience sur écran tactile soit la plus confortable possible, précise le studio. L’autre bonne nouvelle concerne son prix, il n’y aura pas d’achats in-app après votre achat sur l’App Store.

Pour l’heure, le studio n’a pas encore dévoilé son prix, ni même la date exacte de son lancement sur iOS, mais l’attente ne sera plus très longue puisque sa sortie officielle est prévue pour cet automne. Vous pourrez alors contrôler votre propre île et devenir le prochain dictateur El Presidente !