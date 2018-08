Mieux payés, de nombreux employés de Tesla décident d’aller chez Apple

Depuis quelques années, Apple recrute beaucoup de gens provenant de Tesla, et la tendance semble s’être accélérée ces derniers temps.

En 2015, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’Apple est le « cimetière de Tesla » pour le personnel qui avait quitté ou n’était plus nécessaire. Trois plus tard, Apple semble avoir encore récruté pas moins de 46 personnes de chez Tesla depuis le début de l’année 2018.

Que fait Apple avec tous ces ingénieurs, spécialistes de la chaîne d’approvisionnement ou de l’approvisionnement, et même les stagiaires qui ont terminé leur expérience avec Tesla ? Eh bien, ils travailleraient non seulement sur les ambitions automobiles d’Apple, mais aussi sur « l’affichage, l’optique et la technologie des batteries » pour la myriade d’appareils mobiles fabriqués par Apple.

La firme de Cupertino peut se permettre de payer 150% des salaires versés par Tesla, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles Doug Field, vice-président de l’ingénierie de Tesla, est de retour chez Apple après quelques années chez le fabricant de voitures électriques. Un ingénieur de Tesla a commenté sur le braconnage d’Apple que Tesla doit être relativement pauvre, mais que le travail y est plus significatif :

« Nous leur souhaitons bonne chance. Tesla est le chemin difficile. Nous avons 100 fois moins d’argent qu’Apple, alors bien sûr, ils peuvent se permettre de payer plus. Nous faisons face à des batailles extrêmement difficiles contre des constructeurs automobiles bien établis qui fabriquent 100 fois plus de voitures que l’année dernière. Nous n’avons même pas d’argent pour de la publicité, des avenants ou des rabais, et nous devons donc survivre sur la seule qualité de nos produits. Néanmoins, nous croyons en notre mission et que cela vaut le sacrifice du temps et le barrage sans fin de la négativité par ceux qui nous souhaitent du mal. Donc ça va. Le monde doit passer à l’énergie durable et il doit le faire maintenant. »