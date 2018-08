Switcher d’Android vers iOS, nombreux l’ont fait pour l’expérience utilisateur

Craquer pour iOS, beaucoup d’utilisateurs Android le font chaque année pour différentes raisons, et c’est exactement sur elles que se concentre la dernière enquête menée par PCMag.

Sur les 2 500 consommateurs américains sondés, le magazine révèle que 71% ont décidé de ne pas changer de système. En revanche, les switchers ont été 18% à passer sur iOS, contre 11% sur Android.

Reste à comprendre ce qui motive les switchers à passer d’un système à l’autre. Le sondage met en évidence que 47% des nouveaux venus sur iPhone ont fait ce choix pour l’expérience utilisateur, tandis que 30% sont passés d’iOS vers Android pour la même raison. Les taux s’inversent lorsqu’il s’agit du prix : 29% préfèrent Android dans la mesure où les smartphones sont moins chers. Ils ne sont que 11% à passer sur iOS pour cette même raison.

Les fonctionnalités ont aussi une belle part dans les choix finaux des clients : 24% des switchers passent d’iOS vers Android pour cette raison, et 25% d’iOS vers Android.

Enfin, l’enquête révèle que 6% des utilisateurs ont opté pour Android car ils estiment avoir accès à plus d’applications, contre 4% pour iOS. 5% des personnes sondées ont décidé d’aller sur Android pour un meilleur service client, contre 3% dans le cas d’Apple.

Avec l’arrivée de trois nouveaux iPhone, Apple pourraient attirer encore plus de clients et de switchers. Apple va en effet proposer trois tailles d’écran, et surtout un iPhone LCD de 6,1 pouces est attendu à un prix assez abordable. D’après les rumeurs, il se situera entre 700 et 800 dollars.