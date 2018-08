Apple ne semble pas pressée d’intégrer la 5G sur l’iPhone

Après des années d’investissement et de travail, 2018 sera l’année du lancement des premiers réseaux 5G à grande échelle, tandis que le premier smartphone compatible avec cette technologie sera lancée en 2019. Cependant, Apple ne semble pas intéressée par cette course et le premier iPhone 5G ne pourrait arriver qu’en 2020.

Quand on connait un peu l’histoire d’Apple, on sait que la société n’a jamais été pressée d’utiliser les nouvelles technologies qui viennent de sortir sur le marché. Apple préfère depuis toujours attendre qu’une nouvelle technologie murisse avant de la rendre disponible sur ses appareils. La même chose se produira avec la 5G.

La technologie 5G offre plusieurs avantages en termes de vitesse de téléchargement, mais aussi de latence. En revanche, le premier problème est que la couverture est encore très faible et que la 5G prendra au moins quelques années pour couvrir un nombre suffisant d’utilisateurs dans le monde entier.

En outre, il existe également un problème de coûts. Des sociétés telles que Qualcomm, Nokia, Ericsson et Huawei ont investi des milliards de dollars et des années de recherche et développement pour mener à bien la mise en œuvre du standard 5G.

Selon VentureBeat, le coût total de la licence d’utilisation de la technologie 5G pourrait dépasser 21 dollars, contre 9,60 dollars pour les appareils 4G. Pour Apple, le coût supplémentaire des droits de licence, excluant ainsi les coûts des composants pour compléter la 5G, pourrait peser lourdement sur les ventes d’iPhone. Dans un marché de plus en plus complexe et difficile, Apple doit augmenter ses bénéfices sur la vente de chaque iPhone, tout en renforçant sa présence sur le marché, comme en Chine et en Inde. Et augmenter le prix ou se retrouver avec des profits plus faibles n’est certainement pas une solution.

Entre autres choses, la plupart des coûts de licence devraient être payés à Qualcomm contre lequel Apple mène une bataille juridique depuis plusieurs mois.

En l’espace de deux ans, la situation pourrait être complètement différente, à la fois en termes de couverture mondiale et de coûts certainement inférieurs. Dans tous les cas, l’iPhone 5G ne devrait pas sortir avant 2 ans, ou au moins jusqu’à ce qu’Apple décide d’intégrer la 5G dans ses futurs iPhone.