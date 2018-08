Apple pourrait vendre 350 millions de nouveaux iPhone en 12-18 mois !

Les analystes de GBH Insights estiment qu’Apple pourrait vendre beaucoup plus d’iPhone que les 220 millions prévus pour le prochain exercice de la société.

Grâce à trois nouveaux iPhone 2018, les analystes de GBH prédisent qu’Apple va vendre 350 millions de smartphones dans les 12-18 mois. C’est un objectif ambitieux, jamais atteint par Apple par le passé, mais les nouveaux modèles qui seront présentés prochainement pourraient être le moteur de ce possible record :

« Les prochains iPhone auront le prix et les caractéristiques qui capteront l’attention des utilisateurs, y compris les nombreux propriétaires d’iPhone qui n’ont pas craqué sur l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. »

GBH estime également que la commercialisation du modèle LCD pourrait débuter uniquement en novembre, environ deux mois après les deux versions OLED.