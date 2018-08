A13 : TSMC continuera de produire les processeurs d’iPhone en 2019

Selon les analystes du EE Times, le fabricant taïwanais TSMC restera le fournisseur exclusif des processeurs Apple Ax également en 2019.

Dans une note publiée aujourd’hui, l’EE Times confirme que TSMC continuera d’offrir quelque chose de nouveau et d’avant-garde, tout en restant le seul producteur de processeurs Ax utilisé par Apple sur leurs iPhones : « Jusqu’à présent, les puces fabriquées par TSMC pour Apple a garanti d’excellents résultats de performance et Apple n’a aucune raison de changer de fournisseur. »

TSMC est le fournisseur exclusif de puces Apple depuis 2016 et le restera au moins jusqu’en 2019 pour la production du modèle A13. La société taïwanaise a largement dépassé la concurrence de Samsung et Intel, qui ne peut garantir à Apple la même qualité et la même production de masse de processeurs pour les appareils mobiles.

TSMC a, entre autres, progressivement réduit la taille de ses puces au fil des ans, continuant à perfectionner le processus de production : L’A10 Fusion est fabriqué avec un processus de 16 nm, l’A11 Bionic en 10 nm, et cette année le modèle A12 devrait être gravée en 7 nm et probablement avec une lithographie ultraviolette (EUV).

En outre, TSMC a récemment confirmé qu’il prévoyait d’investir 25 milliards d’euros dans la production de masse de puces de 5 nm d’ici 2020, il y a donc de fortes chances qu’Apple fasse confiance à ce fabricant dans les années à venir.