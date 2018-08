Vaut-il la peine d’acheter un iPhone X maintenant ?

Avec l’arrivée imminente de trois nouveaux iPhones d’ici la fin du mois de septembre, est-il judicieux d’acheter un iPhone X maintenant ou est-il préférable d’attendre encore quelques semaines ?

À l’heure actuelle, l’iPhone X est le meilleur smartphone de la gamme Apple et reste l’un des meilleurs du marché. C’est aussi l’un des appareils les plus chers, Apple le vend aujourd’hui à partir de 1 159 €, bien que plusieurs boutiques tierces proposent des prix entre 920 et 950 euros pour un iPhone X de 64 Go encore sous blister.

La première réponse est donc un non. Maintenant, il ne vaut pas la peine de dépenser 1 000 € pour un appareil qui, même s’il est excellent, a presque un an.

À l’approche des nouveaux iPhone, deux scénarios sont possibles. Le premier est qu’Apple revoit à la baisse le prix de l’actuel iPhone X, comme cela a déjà été le cas avec d’autres modèles les années passées. Le seconde est qu’Apple retire ce modèle de la liste et, dans ce cas, la seule alternative pour acheter l’iPhone X sera de se tourner vers magasins tiers, des modèles reconditionnés ou vers le marché de l’occasion.

N’oubliez pas non plus qu’Apple devrait présenter un iPhone LCD de 6,1 pouces dont le prix pourrait se situer autour de 799 dollars aux États-Unis (849 euros en France ?). Ce serait alors un bon prix pour un nouvel iPhone, bien que certains préfèrent l’ancien iPhone X à la fois pour la présence de la double caméra (normalement absent sur le modèle LCD, selon les rumeurs), tandis que d’autres achèterons l’un des deux iPhone OLED.

Donc, si vous êtes intéressé par l’achat de l’iPhone X, quels que soient les nouveaux modèles OLED qui vont bientôt sortir, le conseil est d’attendre. D’autant plus que les prix de l’occasion vont connaître une nette baisse dans les prochaines semaines, après la sortie des nouveaux iPhone.

Dans un mois, vous pourriez économiser 200 euros par rapport à aujourd’hui, en trouvant toujours un excellent appareil dont le design sera toujours d’actualité, car le nouveau smartphone Apple reprendra l’esthétique de l’iPhone X.