Microsoft Sway sera supprimé de l’App Store en octobre

Microsoft affirme que dans quelques mois, l’application Sway ne sera plus disponible sur l’App Store, bien que certaines mises à jour importantes aient été publiées l’année dernière.

Microsoft a décidé de supprimer l’application Sway de l’App Store à partir du 19 octobre 2018, peut-être en raison du manque de succès. La version pour Windows 10 continuera à être prise en charge, de sorte que les utilisateurs iOS utilisant Sway continueront à y accéder via un service Web.

L’application pour iOS ne sera plus prise en charge et cessera définitivement de fonctionner à compter du 17 décembre 2018. Les utilisateurs seront informés avec des messages appropriés et les notifications intégrées à l’application pour les inviter à utiliser la version en ligne de Sway.

Microsoft a déclaré : « avec ce changement, nous consolidons notre expérience Sway. Sway online offre le même ensemble de fonctionnalités, les plus récentes, sur toutes les plates-formes et les appareils. Toutes les Sways que vous avez créées ou modifiées sur Sway pour iOS continueront d’exister, et vous y accédez sur Sway en ligne. »

Pour rappel, Microsoft Sway vous permet de créer rapidement des présentations, avec des titres, du texte, des images et des légendes, et utiliser la dictée vocale pour ajouter du texte rapidement. Avec la version Mac ou PC, vous pouvez rassembler du matériel provenant de OneDrive, de périphériques, de réseaux sociaux et du Web, notamment avec le moteur de conception intégré qui intègre différents contenus dans une présentation cohérente sans que l’utilisateur ait à le faire.