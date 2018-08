Bangkok : mécontent de Face ID, un client cogne la vendeuse [Vidéo]

Dans une boutique Apple installée dans le centre commercial Central Pinklao à Bangkok, un client s’en est pris violemment à une vendeuse devant le refus de l’échange de son iPhone X.

L’agresseur à droite filme avec son iPhone pour avoir une preuve si lui-même est agressé.

L’agresseur de 23 ans estimait que la reconnaissance facile Face ID ne fonctionnait pas correctement d’où sa demande. Seulement, la vendeuse n’a pas voulu céder, c’est alors que le client lui a porté un violent coup de poing au visage. L’instant a été capturé cette semaine par la vidéo surveillance de la boutique :

Bien qu’il ait présenté ses excuses auprès de la vendeuse, il a été condamné à payer une amende de 150 dollars et de verser 1500 dollars à la victime. « Je voudrais m’excuser auprès de la société d’avoir réagi de manière excessive. J’ai agi sous le coup de la colère. Je me suis excusé auprès de la victime et elle ne voulait pas intenter d’action judiciaire. »