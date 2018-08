Plans : Apple emploie 3 500 personnes dans le centre de développement indien (bientôt 5000)

Apple a embauché 3 500 personnes pour son centre axé sur le développement de cartes Plans à Hyderabad, a déclaré ce mercredi un haut responsable du gouvernement de Telangana.

Le géant californien prévoit d’employer 500 personnes au total, mais « il n’y a pas de délai pour cela », a déclaré le secrétaire principal de Jayesh Ranjan, IT et Industries, à PTI. Lorsque Apple a ouvert ses portes, l’installation située sur le campus de Waverock à Hyderabad, capitale de l’état indien de Telangana et capitale de jure d’Andhra Pradesh, a promis que le projet créerait 4 000 emplois dans la région.

Selon un communiqué publié plus tôt cette année, le site de 25 millions de dollars accueillera environ 150 employés chargés d’appuyer le développement de cartes. Il y aura également de la place pour de nombreux entrepreneurs qui soutiendront les efforts d’Apple au niveau local. Occupant plus due 23 000 m2 dans l’installation WaveRock de Tishman Speyer, dans le corridor informatique de la ville, les nouveaux bureaux ont été inaugurés l’année dernière.