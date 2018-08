Après l’App Store, le jeu Monument Valley s’apprête à devenir un film !

Ustwo Games a annoncé via Twitter que le jeu de Monument Valley deviendra bientôt un film, à l’instar de titres comme Angry Birds.

Monument Valley est l’un des plus beaux jeux jamais publiés sur l’App Store, avec un succès inattendu en termes de téléchargements. Le jeu a connu son apogée quand il est apparu pendant quelques minutes dans la série télévisée House of Cards, avec Frank Underwood (joué par Kevin Spacey) qui voulait jouer sur iPad.

Dans Monument Valley, vous devrez manipuler et gérer des architectures impossibles et conduire une princesse silencieuse dans un monde merveilleux. Le jeu est doté d’atmosphères incroyables, parfaitement recréées grâce à un graphisme original et une bande son pratiquement irréprochable.

Inspiré d’un design 3D minimaliste, d’illusions d’optique, de palais et de temples du monde entier, chaque monument est fabriqué à la main avec soin et représente un monde unique à explorer. L’utilisateur doit faire pivoter et faire glisser les objets individuels pour remodeler le monde et aider Ida dans son exploration. Entre autres choses, l’audio réagit à votre manipulation du monde du jeu pour vous offrir un environnement sonore surréaliste.

Le film mettra en vedette plusieurs personnages réels en tant que protagonistes qui se retrouveront dans un monde bizarre plein d’énigmes. La production a été confiée à Paramount Pictures et Weed Road, tandis que le réalisateur sera Patrick Osborne.

› Télécharger Monument Valley sur l’App Store : 4,49 €

› Télécharger Monument Valley 2 sur l’App Store : 5,49 €