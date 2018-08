Le système de conduite autonome Apple vous informera pas à pas

Apple a breveté un système conçu pour rendre l’utilisation d’une voiture autonome plus facile et moins traumatisante, étant donné que pour beaucoup ce sera une nouveauté absolue.

Le brevet, intitulé « System and method for visual communication of an operational status », suppose que les utilisateurs sont habitués à effectuer certaines opérations avant de prendre certaines mesures en conduisant. Par exemple, avant de tourner, les conducteurs regardent généralement le rétroviseur. Ce sont des gestes qui peuvent également être perçus par les conducteurs d’autres voitures, afin qu’ils puissent comprendre à l’avance ce que la voiture de devant s’apprête à faire.

Dans tous les cas, un système tel que celui fourni par le projet Titan d’Apple effectue ces opérations automatiquement, avec le risque que ceux qui se trouvent dans la voiture se trouvent soudainement dans une situation inattendue. Pour cette raison, Apple prévoit de présenter une série d’indications anticipant ce que la voiture est sur le point de faire.

Grâce à cette idée, les utilisateurs se sentiront moins mal à l’aise dans l’utilisation d’un véhicule à guidage automatique. Et les conducteurs d’autres voitures pourront également percevoir des signaux qui seraient sinon absents.

Le système fournit alors des indications sur ce que la voiture va faire, y compris un compte à rebours de quelques secondes.

Grâce à ces indications, à la fois ceux qui se trouvent à l’intérieur de la voiture autonome et ceux qui se trouvent dans les voitures qui la précèdent seront en mesure de savoir ce que le système va faire : freiner, tourner à gauche ou à droite, etc…

De plus, le système fournit des avertissements sur des éléments non visibles pour les conducteurs qui se trouvent dans les voitures, par exemple en indiquant des obstacles ou des accidents inattendus.

C’est l’un des nombreux brevets créés par Apple pour son système de conduite autonome. Reste plus qu’à savoir quand Apple compte l’utiliser en situation réelle.