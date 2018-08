Des Apple Store phares en Inde pour stimuler la présence d’Apple

Si Apple ne détient actuellement qu’une part de marché de 1% en Inde, sa nouvelle stratégie pour se développer passerait par l’ouverture prochaine de plusieurs Apple Store phares.

Comme le rapporte The Economic Times, Apple a bien du mal à s’imposer dans le pays, à tel point que le géant californien voit baisser ses ventes d’iPhone. La principale raison est liée aux prix inabordables et fluctuants de l’iPhone, souvent fixés arbitrairement par les grossistes indiens.

Pour renforcer sa présence, Apple aurait décidé d’installer trois magasins de détail officiels en Inde à partir de l’année prochaine, lesquels sortiront de terre à New Delhi, à Bangalore et à Mumbai. Ces derniers constitueraient un élément important d’une stratégie de redressement rapide. Dans ce même objectif, Apple pourrait également travailler avec 5 à 6 revendeurs agréés dans les grandes villes et les centres commerciaux à travers le pays. Les boutiques pourraient faire jusqu’à 465 m2, afin de surpasser de manière significative les revendeurs Apple Premium existants, qui mesurent actuellement 140 m2. Selon un revendeur, ces grands magasins pourraient ouvrir leurs portes à New Delhi, à Mumbai, à Bangalore et à Chennai, et d’autres un peu plus tard à Hyderabad et à Pune.

Rappelons qu’Apple n’est actuellement pas autorisé à ouvrir des points de vente officiels en Inde en raison d’une réglementation gouvernementale stipulant que 30% des produits vendus doivent être fabriqués localement. Bien que des rapports remontent à 2016, suggérant qu’une résolution de conflit était imminente, un accord officiel n’a toujours pas été conclu, contrairement au fabricant chinois Oppo qui a reçu son autorisation de vendre ses téléphones dans le pays depuis l’année dernière.

Apple a encore beaucoup à faire pour renverser la vapeur en Inde, d’autant que la compagnie a perdu récemment trois principaux dirigeants en Inde.