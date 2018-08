Apple supprime 25 000 applications de jeu de l’App Store chinois

Un rapport diffusé dimanche par la télévision d’État chinoise affirme qu’Apple a retiré 25 000 applications de l’App Store chinois.

Selon le ministère chinois de l’industrie et de la technologie de l’information, il existe plus de 1,8 million d’applications dans l’App Store du pays. Bien qu’Apple n’ait pas confirmé la suppression des 25 000 applications, cela représente tout de même 1,4% du nombre total d’applications disponibles.

Apple a publié une déclaration faisant allusion au type d’applications supprimées. Le géant de la technologie a déclaré que les applications de jeu sont illégales dans la version chinoise de l’App Store, et que la société a été « vigilante dans ses efforts » pour supprimer ces applications du magasin. Le mois dernier, nous vous avons fait savoir que les utilisateurs d’iPhone en Chine étaient submergés par des spam dans l’application Messages provenant de sites Web de casino en ligne.

« Les applications de jeu sont illégales et interdites sur l’App Store en Chine. Nous avons déjà retiré de nombreuses applications et développeurs qui essayaient de distribuer des applications de jeu illégales sur notre App Store, et nous sommes vigilants dans leur recherche pour les empêcher d’être sur l’App Store. » – Apple

Les médias officiels chinois CCTV ont reproché à Apple de ne pas faire assez pour supprimer les applications illégales dans l’App Store. Ils ont déclaré qu’Apple a établi les règles concernant le type d’applications qu’elle ne permettra pas de répertorier dans la boutique, mais a autorisé les « applications de loterie et de jeu bidon » à être disponibles pour les utilisateurs iOS en Chine. L’année dernière, Apple a retiré 700 applications de réseau privé virtuel (VPN) de l’App Store chinois après que le gouvernement chinois ait demandé que ces applications soient interdites. Les VPN permettaient aux utilisateurs d’envoyer des messages et des e-mails sécurisés et d’afficher des sites Web qui seraient autrement bloqués dans le pays.