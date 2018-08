Boycott Apple en Turquie : les iPhone en prennent pour leur grade [Vidéos]

Suite à la décision de Donald Trump de doubler les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium provenant de Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui appelé au boycott des iPhone.

Suite à cet appel, de nombreux turcs ont répondu présent en affligeant le maximum de casse sur leur iPhone. Bien entendu, certains n’ont pas manqué d’immortaliser ce moment en vidéo. Plusieurs d’entre eux ont posté leur action sur Twitter.

Que ce soit avec un marteau, une batte de baseball, un pistolet ou autres, les iPhone n’avaient tout simplement aucune chance de survie. Si leur geste peut se comprendre, certains verront ici une simple perte d’argent, mais en fait cela va bien plus loin que ça…

Turkey’s current enemy of the state: the iPhone. Erdogan says the Turkish ppl will defeat the “economic terrorists” the same way the attempted coup was defeated in 2016 when he used the iPhone’s FaceTime feature to rally citizens. How ironic. #Lira #USD pic.twitter.com/aaVek6e4st

— Samira Ghaderi (@Samira_Ghaderi) 15 août 2018