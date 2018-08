MacBook d’entrée de gamme : un prix de 1200 $ et un écran de 13 pouces

Selon plusieurs sources, un nouveau MacBook d’entrée de gamme devrait voir le jour dès le mois de septembre. Aujourd’hui, DigiTimes s’appuie sur ses sources industrielles pour dire que cette machine aurait droit à un processeur Kaby Lake gravé en 14nm et à un écran de 13 pouces.

Le site croit également savoir que le prix sera de 1200 dollars, soit moins cher que la gamme MacBook actuelle. Concernant son écran, on s’attend à ce qu’Apple y intègre une dalle Retina. Sa présentation pourrait se faire lors de la keynote dédiée aux nouveaux iPhone, qui se tiendra autour du 12 septembre.

DigiTimes confirme aussi l’arrivée de trois nouveaux iPhone : deux versions OLED de 5,8 et 6,5 pouces, et une version LCD de 6,1 pouces dont le prix sera plus abordable. Pour la partie iPad, Apple aurait deux nouveaux iPad dans les cartons : un de 12,9 pouces et un de 11 pouces, l’iPad Pro de 11 pouces devant remplacer l’actuel iPad Pro de 10,5 pouces.

Enfin, l’AirPower, aussi très attendu, sera normalement commercialisé prochainement dans une fourchette de prix allant de 161 à 193 $, soit entre 140 € et 170 €. Ce base de chargement est capable de recharger trois appareils à la fois, à savoir l’iPhone, l’Apple Watch et les futurs AirPods dotés d’un boîtier de charge compatible avec la norme Qi.