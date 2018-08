Samsung lance son premier modem 5G – présent dans les iPhone 2019 ?

Alors qu’Intel rencontre des problèmes avec la conception de son modem 5G, Samsung est déjà dans la course puisque la firme vient de lever le voile sur le premier modem 5G, à savoir le « Exynos Modem 5100 ».

S’il ne faut pas s’attendre à ce modem dans les iPhone de 2018, Apple pourrait le choisir pour les modèle prévus à l’automne 2019. De plus, Samsung a besoin d’un gros client pour rentabiliser la recherche et le développement de son nouveau modem 5G, et Apple pourrait être ce client, malgré les conflits entre les deux compagnies. Sans oublier que le géant californien est également en procès avec Qualcomm, ce qui n’arrange rien. Il est plus probable qu’Apple signe avec Samsung plutôt qu’avec Qualcomm.

En plus d’avoir fabriqué des prototypes de tablettes 5G, Samsung a déjà annoncé qu’elle travaillait sur des smartphones 5G, dont au moins un qui serait apparemment lancé avant le Galaxy S10.

« Le leadership de Samsung en matière de technologies de communication et de connaissances éprouvées sur le marché nous a permis de développer le premier modem 5G du marché, le Exynos Modem 5100, entièrement conforme aux dernières normes 3GPP », a déclaré le président et directeur de Samsung Electronics. « Alors que l’industrie prépare le passage à la 5G, Samsung continuera à stimuler la croissance d’idées innovantes et de nouveaux services dans les applications mobiles et autres industries émergentes. »

Dans le détail, le modem Exynos 5100 prend en charge la norme3GPP, la 5G SA, ainsi que les réseaux existants, y compris la 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA et 4G LTE. Avec un tel modem, la vitesse de liaison descendante maximale atteint les 2 Gbit/s dans les paramètres inférieurs à 6 GHz et de 6 Gbit/s en mmWave, soit environ 1,7 et 5 fois les vitesses de transfert de son prédécesseur.

L’avenir nous dira si ce modem Exynos Modem 5100 verra le jour dans les futurs iPhone…